Eylül bitti Simge Sağın'ın yaz tatili bitmedi! Teknede bikinili karelerini paylaştı 'Aşkın Olayım' şarkısıyla hem müzikseverlerden hem de futbolseverlerden yoğun ilgi gören şarkıcı Simge Sağın, son paylaşımında tekne pozlarına yer verdi. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Sağın'a yorum yağdı.

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Birçok ünlü isim yaz sezonunun keyfini çıkardı.

Yurdun sahil kesimine akın eden şarkıcılar ve oyuncular, deniz kenarındaki pozlarıyla gündem oldu.

Cesur kareler takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Simge'nin tatili bitmedi

İlkbahar mevsimine geçilmesiyle tatilciler döndü. Ancak şarkıcı Simge Sağın, sezonu henüz kapatmadı.

Sosyal medya hesabından iddialı karelerin, paylaşan Sağın'a hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Tekne pozları gündem oldu

Son olarak hesabından yaptığı çoklu fotoğraf paylaşımında, bikinili kareleri bir kez daha dikkat çekti.

Kusursuz fiziğiyle tekne pozlarını paylaşan Sağın, "Eylül / 27. Mutlu mutlu mutlu saatler." notunu ekledi.

Şarkıcının paylaşımına gelen yorumlar arasında "Wanda Nara yan yan bakıyor" ifadeleri yer aldı.