EYT’den emekli olan ünlü isimler Bazı ünlü isimler yeni düzenleme ile birlikte erken emeklilik imkanına kavuştu..

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'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle birlikte yüz binlerce vatandaş emeklilik hakkı kazandı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren EYT düzenlemesin ünlü isimleri de yakından ilgilendirdi. Yıllardır çalışan ünlü isimlerin bazılarına EYT vurdu.

İşte emekli olan bazı ünlü isimler…

30 yıl önce modelliğe adım atan ve uzun yıllar podyumlara çıkan Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıkladı.

"Maaşım 7 bin 500 lira"

Ünlü model, “Başvurdum ve emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım. 45 yaşındayım" diye konuştu.

Teoman da emekli

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum” diyen Teoman, artık gerçekten emekli oldu. EYT Teoman’a da vurdu.

Emre Altuğ

Şarkıcı Emre Altuğ da artık EYT’li. Altuğ, "Teoman söylediğinde ben de çok güldüm. Ben de EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp primlerimizi yatırmamışlar. Öyle olmuyormuş meğerse. Hayatın ne getireceği belli olmaz" dedi.

Tarkan 50 yaşında

1990'lı yılların başından beri hayatımızda yer alan, pop müziğin en sevilen ismi Tarkan EYT'li ünlüler arasına girdi. 50 yaşındaki şarkıcı emekliliğe hak kazandı.

Ebru Gündeş, EYT'li

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, neredeyse çocuk denilebilecek yaştan beri çalışan isimlerden. 1996'dan beri sektörde yer alan Gündeş, EYT'li ünlülerimizden biri.

Demet Şener

45 yaşındaki eski manken ve oyuncu Demet Şener, EYT'li oldu.

Hande Yener

49 yaşındaki Hande Yener, EYT'li ünlüler arasında.

Demet Akalın, 50 yaşında oldu

Kariyerine 1996 yılında manken olarak başlayan ünlü pop şarkıcı Demet Akalın, 50 yaşında EYT'ye hak kazanan ünlüler arasındaki yerini aldı.

Kenan İmirzalıoğlu da artık emekli

Ekranların karizmatik yüzü Kenan İmirzalıoğlu, 48 yaşında emekliliğe hak kazanan isimler arasına girdi.

Haluk Levent

Sosyal yardım kampanyalarıyla son birkaç yılın en sevilen ismi haline gelen Haluk Levent, 54 yaşında EYT yasasından faydalanan ünlülerden biri oldu.

Oktay Kaynarca, EYT vurdu

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara gelen 57 yaşındaki Oktay Kaynarca, EYT vuran ünlülerimizden.