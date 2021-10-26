Ezgi Avcı, ayrılıkla ilgili konuştu

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı'nın, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile 15 aylık evliliği geçtiğimiz ay beş dakikada bitti.

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı,konuk olduğu programda Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile boşanmasıyla ilgili konuştu.

Ünlü sunucu, Karadağlı basketbolcu ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı:

"Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum...

"ÇOK UÇTUM"

Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum...

Özellikle Belçika'da olduğumuz sene üç gün İstanbul'dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu...

"KOLAY DEĞİL"

Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı... Aynı paydada buluşamadık. Aslına hayat amaçlarımız aynı noktada değildi. Arkadaşlığımız devam ediyor, hiç kötü ayrılmadık, hala görüşüyoruz."

Yaklaşık beş dakika süren dava sonunda ikilinin boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric’in, Ezgi Avcı’ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.