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    Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

    MISS Turkey 2013 üçüncüsü sunucu Ezgi Avcı, geçen yıl evlendiği Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric’le evliliklerini bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 08:04
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    Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

    Ezgi Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Nemanja Drusiric’e “şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı.

    ÇOCUK YOK

    Eşiyle aralarında fikri uyuşmazlıklar yaşandığını dilekçesinde belirten eski güzel, bu birlikteliklerinden çocuklarının olmadığını ve boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Davaya beraber katılan ikili, boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi.

    10 BİN EURO

    Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre davalı eş Nemanja Drusiric’in boşandığı eşi Ezgi Avcı’ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.

    Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı #1

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