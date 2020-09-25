Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda

Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Alışverişini tamamladıktan sonra alışveriş merkezinden ayrılan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile ilgili soruya cevap verdi. Oğulcan'ın adını duyunca yüzü gülen Eyüboğlu, "Her şey yolunda" yanıtını verdi.