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    Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda

    Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ilişkisi hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 10:41
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 10:41
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    Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Alışverişini tamamladıktan sonra alışveriş merkezinden ayrılan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile ilgili soruya cevap verdi. Oğulcan'ın adını duyunca yüzü gülen Eyüboğlu, "Her şey yolunda" yanıtını verdi.

    Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda #1

    Ezgi Eyüboğlu: Her şey yolunda #2

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