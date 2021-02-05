Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin kavuştu

Uzun süredir 'Survivor' çekimleri için Dominik’te olan Oğulcan Engin soluğu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun yanında aldı.

Dominik’te Survivor çekimlerinde olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu’na kavuştu.

"BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Eyüboğlu, “Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var biraz alışveriş yapacağız" dedi.

KİRAYI PAYLAŞIYORLAR

Ezgi Eyüboğlu- Oğulcan Engin çifti, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşamaya karar vermişti. Ünlü çift iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Acarkent'te kirası 20 bin TL olan bir ev kiraladı. İkili, evin kirasını da yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.