Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le olan fotoğraflarını sildi

Evlenmeleri beklenen genç çiftin ayrıldığı öne sürülürken, Ezgi Eyüboğlu'nun hamlesi söylentileri doğruladı.

Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mutlu ilişkileri ile magazinin gündeminden düşmeyen çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

EZGİ'DEN FOTOĞRAF HAMLESİ

Eyüboğlu, sevgilisi Engin ile Instagram'da yer alan fotoğraflarının hepsini kaldırdı. Bunun üzerine, ikilinin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

Engin'in hesabındaki fotoğraflar hala dururken, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Çift, en son yaklaşık bir ay önce Marmaris'te bir haftalığına 30 bin TL'lik tatile çıkmıştı.