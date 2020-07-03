Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ın konserine gitmişti.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Geçen hafta sonunu sevgilisiyle Bodrum’da geçiren ünlü oyuncu, “Güzel bir hafta sonu geçirdik. Seda Hanım’ı ilk kez sahnede izledim, müthiş ve çok eğlenceliydi.” dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Eyüboğlu, “Oğulcan Bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna ise “Şu anda öyle bir şey yok.” diye yanıt verdi.