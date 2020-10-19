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    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin gecelerde

    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkı tüm hızıyla devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:07
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    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin gecelerde

    32 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile 30 yaşındaki sevgilisi Oğulcan Engin, el ele Cihangir'de görüntülendi. Keyifleri yerin olan çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Gazetecilerin, "Her şey yolunda mı?" sorusuna Engin, "Gördüğünüz gibi bizde her şey yolunda" karşılığını verdi.

    Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkı, birlikte katıldıkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıkmıştı.

    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin gecelerde #1

    Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin gecelerde #2

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