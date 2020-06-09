Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan soruldu

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'ye tatile giden taze aşklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, İstanbul'a geri döndü.

Tatil sonrası sevgilisiyle işletmeciliğini üstlendiği mekanı teftişe gelen Engin, çıkışta aşk hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

EZGİ MUTLU

Eyüboğlu, müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’ın, "Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Çünkü Ezgi çok hanım ve güzel bir kız. Birbirlerine yakıştılar. Benden harika bir kaynana olur" sözleri hatırlatılınca tebessüm edip, sanatçının onayına çok mutlu olduğunu gösterdi.

Güzel oyuncu, "Bunları burada konuşmayalım. Hem insanlar da rahatsız oluyor. Kusura bakmayın" cevabını verdi.