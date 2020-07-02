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    Ezgi Mola, tektaşını gösterdi

    Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksallı ile Alaçatı'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 08:55
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    Ezgi Mola, tektaşını gösterdi #1

    Başarılı oyuncu Ezgi Mola, hem hayat hem iş ortağı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

    YÜZÜĞÜ CEVAP OLDU

    Bir süredir beraber olduğu, mutlu bir birlikteliği olan Mola ve Aksakallı, ilişkiyi resmiyete taşıyarak ve yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar.

    Mekan çıkışı sevgilisinin aracına binen Mola, evlilik soruları karşısında tektaşını gösterip güldü.

    "DAHA TARİH BELLİ DEĞİL"

    Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” diye konuşmuştu.

    Ezgi Mola, tektaşını gösterdi #2

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