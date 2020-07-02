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- Ezgi Mola, tektaşını gösterdi
Ezgi Mola, tektaşını gösterdi
Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksallı ile Alaçatı'da görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 08:55
Başarılı oyuncu Ezgi Mola, hem hayat hem iş ortağı işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
YÜZÜĞÜ CEVAP OLDU
Bir süredir beraber olduğu, mutlu bir birlikteliği olan Mola ve Aksakallı, ilişkiyi resmiyete taşıyarak ve yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar.
Mekan çıkışı sevgilisinin aracına binen Mola, evlilik soruları karşısında tektaşını gösterip güldü.
"DAHA TARİH BELLİ DEĞİL"
Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” diye konuşmuştu.