Ezgi Mola: 15 yaşımdan beri çalışıyorum

Ezgi Mola, 15 yaşından beri çalıştığı için çoğu yaşıtlarından daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu söyledi.

'Masumlar Apartmanı' ile gündemde olan Ezgi Mola, BeStyle dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. 37 yaşındaki oyuncu, "15 yaşımdan beri çalışıp, hem kendime hem aileme bakıyorum" açıklamasını yaptı.

"ETRAF NE DER"

Mola, "Küçük yaşta mecburiyetten aldığım sorumluluklarım beni çoğu yaşıtımdan daha bilinçli ve daha olgun bir insan yaptı. Herhalde, 'Kendini beğenmiş' demesinler ve şımarık görünmeyeyim gibi, ‘Etraf ne der’ baskısı koydum kendime. Ama hiç gerek yok böyle otosansürlere" şeklinde konuştu.

"HUZURLU OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Uzun yıllar yer aldığı komedi projelerinden sonra dram dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola, "Mesleğin için kendini beslemeye nasıl devam ediyorsun?" sorusuna yanıt verdi: "Kendimi iyi hissedecek yerlerde ve kişilerle birlikte olmaya, kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Huzurlu olmaya çalışıyorum. Ama bir iş yokken kendimi oyuncu olarak beslemek pek de benlik bir şey değil. Hayatın akışı içinde oyuncu değil, herkes gibiyim"











