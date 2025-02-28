Ezgi Mola, bir dönem yakın dost olduğu Enis Arıkan hakkında konuştu

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Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın dost olan Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın araları aylar önce bozulmuştu.

Neden küstükleri konusunda kesin bir açıklama yapmayan Mola ve Arıkan cephesinden yeni açıklamalar geldi.

Enis Arıkan ile aralarının açılmasının nedeni olarak Arıkan'ın Mola'nın doğumuna gitmemesi iddiası, magazin basınında sıkça konuşuldu.

Önceki akşam görüntülenen ünlü oyuncu Ezgi Mola, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ALAKASI YOK"

Güzel oyuncu, muhabirlerin soruları karşısında ''Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok.'' diye konuştu.

Ezgi Mola'nın sosyal medyadan paylaştığı ''Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı." notuyla imalı mesajı, bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak algılanmıştı.

"HERKESİN İŞİ RAST GİTSİN"

Mola, konuyla ilgili olarak; ''Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin.' ifadelerini kullandı.