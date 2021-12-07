Ezgi Mola: Çok küçük yaştan itibaren evime bakıyorum

Bir dergiye röportaj veren Ezgi Mola, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan ve Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola, konuşulmaya devam ediyor.

Altın Kelebek gecesinde ödül alan Ezgi Mola, bir dergiye röportaj verdi.

"Çok küçük yaştan itibaren evime bakmak gibi büyük sorumluluklarım vardı." diyen Mola, şunları söyledi:

"ENDİŞE, İNSANIN İÇİNİ KEMİRİYOR"

"Geriye dönüp baktığımda, olumsuzlukların beni daha da ateşlemiş olduğunu görüyorum. Endişe, insanın içini kemiren ve hep tereddütte bırakan bir şey. Çok yıpratıcı. 2022 yılında her şeyden uzaklaşmak ve durmak istiyorum."

"YALNIZ KALIYORUM"

Yoğun çalışan Mola, açıklamasının devamında ise "Sete gitmediğim günlerde yalnız kalmaya çalışıyorum. Kendimi çok özlüyorum, kendimle vakit geçirmeye çalışıyorum." dedi.