Ezgi Mola, Ebru Gündeş'in kulisinde Büyük bir Ebru Gündeş hayranı olan Ezgi Mola, ünlü şarkıcıyı kulisinde ziyaret etti.

ensonhaber.com

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

"İstedim oldu"

"İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Hamileliğini Çeşme'deki yazlığında geçiren Mola, dün akşam Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. 6 aylık hamile ünlü oyuncu, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i kulisinde de ziyaret etti.

"İçmeden sarhoş olduk"

Ebru Gündeş, konserinden paylaşımlar yapan Mola, yayınladığı videolara "Sese bak arkadaş. İçmeden sarhoş olduk yine" notunu ekledi.