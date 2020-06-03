Ezgi Mola, evleniyor

En Son Haber

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın 1.5 yıllık birlikteliklerinde mutlu sona yaklaşıyor.

Aradığı aşkı 1.5 yıl önce işletmeci Mustafa Aksakallı'da bulan ünlü oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminde evlilik kararı aldı. Çift eylül ayında nikâh masasına oturuyor.

KIR DÜĞÜNÜ

Hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme’de kır düğünü istiyor. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Eylül ayının ilk haftasında nikâh masasına oturmayı planlayan ikili, balayı için de mavi tura çıkacak.