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    Ezgi Mola, evleniyor

    Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın 1.5 yıllık birlikteliklerinde mutlu sona yaklaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 08:32
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    Ezgi Mola, evleniyor

    Aradığı aşkı 1.5 yıl önce işletmeci Mustafa Aksakallı'da bulan ünlü oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminde evlilik kararı aldı. Çift eylül ayında nikâh masasına oturuyor.

    KIR DÜĞÜNÜ

    Hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme’de kır düğünü istiyor. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.

    HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

    Eylül ayının ilk haftasında nikâh masasına oturmayı planlayan ikili, balayı için de mavi tura çıkacak.

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