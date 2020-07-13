Geçen hafta tektaş yüzüğünü gösteren Ezgi Mola, "Evlilik yok" dedi.

Instagram’da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın ‘Mücbir Sebepler’ programına katılan Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görülmüştü.

FİKİR DEĞİŞTİ

Ezgi Mola 1.5 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlıkları yapmaya başladığı iddia edilmişti. Hatta 10 gün önce muhabirlerin “Nikah ne zaman?” sorusuna tektaşını gösterip “Ya sizce? Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur.” diye cevap vermişti.

Fikir değiştiren Mola, evlilikle ilgil yeni bir açıklamada bulundu: "Evlilik yok. O nereden çıktı? Siz uyduruyorsunuz."