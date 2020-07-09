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- Ezgi Mola, Fikret Ali'yi görmeye gitti
Ezgi Mola, Fikret Ali'yi görmeye gitti
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, arkadaşı Hazal Kaya'ya misafirliğe gitti.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 12:16
Yeni anne olan Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturmuş; kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti.
Çift, oğullarının doğumuyla birlikte daha geniş bir eve taşındı.
"AĞZIMIZIN TADI BOZULMASIN"
Oyuncu Ezgi Mola, dün Hazal Kaya-Ali Atay çiftini yeni evlerinde ziyaret etti. Mola, Fikret Ali ile fotoğrafını "Ağzımızın tadı bozulmasın Fikret Bey" notu ile paylaştı.