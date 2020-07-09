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    Ezgi Mola, Fikret Ali'yi görmeye gitti

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola, arkadaşı Hazal Kaya'ya misafirliğe gitti.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 12:16
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    Ezgi Mola, Fikret Ali'yi görmeye gitti

    Yeni anne olan Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturmuş; kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti.

    Çift, oğullarının doğumuyla birlikte daha geniş bir eve taşındı.

    "AĞZIMIZIN TADI BOZULMASIN"

    Oyuncu Ezgi Mola, dün Hazal Kaya-Ali Atay çiftini yeni evlerinde ziyaret etti.   Mola, Fikret Ali ile fotoğrafını "Ağzımızın tadı bozulmasın Fikret Bey" notu ile paylaştı.

    Ezgi Mola, Fikret Ali'yi görmeye gitti #1

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