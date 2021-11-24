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    Ezgi Mola: Haberi duyunca annem bayılmış

    Başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:03
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    Ezgi Mola: Haberi duyunca annem bayılmış

    'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Ezgi Mola, bacağının asansör kapısına sıkıştığı ve koptuğu yönünde çıkan haberlere isyan etti.

    Mola, annesinin bu haber karşısında ağlayarak kendisini aradığını ifade etti.

    "ANNEM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI"

    Çok sinirlenen güzel oyuncu, "Çok acımasız ve terbiyesizce olduğunu düşünüyorum, annem hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ben de sette olduğum için telefonu açamadım, birisi arayıp söylemiş ve annem bayılıp yere düşmüş." dedi.

    Ezgi Mola: Haberi duyunca annem bayılmış #1

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