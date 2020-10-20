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    Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

    Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 14:05
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    Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim

    İki yıla yakın süredir ünlü oyuncu Ezgi Mola ile aşk yaşayan işletmeci Mustafa Aksakallı, 37 yaşına bastı.

    Mola, sevgilisinin yeni yaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

    "KUMARDAN UZAK DUR"

    Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğdun. Şansın hep açık olsun. Hep gül, hep öpücüklere boğ beni. Hep mutfakta harikalar yarat. Hep aşkta kazan, kumardan uzak dur" notunu düştü.

    Ezgi Mola'nın paylaşımları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Ezgi Mola: Hep öpücüklere boğ beni sevgilim #1

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