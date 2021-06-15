Ezgi Mola ile Merve Dizdar aşı oldu

Ezgi Mola ile Merve Dizdar aşı oldu

Beraber aşı olmaya giden Merve Dizdar ile Ezgi Mola, hastaneden fotoğraf yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta aşılamaya iki yeni grubu daha ilave ettiklerini açıklamıştı.

Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile birlikte eylül ayında yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasının başladığını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan ünlü isimler hastanelere koştu.

EZGİ İLE MERVE BERABER GİTTİ

İki yakın arkadaş Ezgi Mola ile Merve Dizdar, aşılarını olmak için hemen hastaneye gitti. Mola, "Ve aşımızı olmanın mutluluğu..." sözleriyle aşı olduğunu duyurdu.

Oyuncu Merve Dizdar da "Mutlu son... Aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.