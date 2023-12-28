Ezgi Mola kocasına poz verdi! İşte oğlu Can...

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Uzun zamandır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, anne oldu.
İlk kez annelik heyecanı yaşayan Mola, yurt dışında doğum yaptıktan sonra yurda döndü.
Bebeği Can'ın yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Mola, sık sık oğluyla gezinti yapmaya çıkıyor.
Bu defa baba paylaştı
Ancak Mola'nın fotoğrafını bu defa basın değil eşi Mustafa Aksakallı paylaştı.
Nazar boncuğu koyduğu fotoğrafı hikayesine ekleyen Mustafa Aksakallı'ya beğeni yağdı.
Akabinde Ezgi Mola, hikayeyi kendi Instagram hesabından da yayınladı.
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