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Ezgi Mola kocasına poz verdi! İşte oğlu Can...

Ezgi Mola kocasına poz verdi! İşte oğlu Can... İlk kez anne olan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından oğlu Can ile olan bir karesini paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.