Ezgi Mola, kuaförlere ateş püskürdü Karnı burnunda ünlü oyuncu Ezgi Mola, kuaför mağduru oldu.

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ensonhaber.com

Doğum yapmak için gün sayan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyadan çektiği videolarla dikkat çekiyor.

Yaz aylarını işletmesinin de bulunduğu İzmir Alaçatı'da geçiren Mola, kuaförde yaptırdığı saçlarını takipçileriyle paylaştı.

'Hadi cinnet geçirelim biraz'

Kuaförlerden şikayetçi olan ünlü oyuncu, o anları 'Hadi cinnet geçirelim biraz' dedi.

Saçlarının kötü olduğunu ama kuaförün 'güzel oldu' diyerek kendisini göndermesine isyan eden Mola, o anları anlattı:

"Beslenme geldi"

"Saçıma maşa yapıldı. Aylar önce de aynısı olmuştu. Buna ne diyorsunuz. 'Size bırakıyorum' dedim. Tipe bak besleme geldi. Uzun saça eze eze çekiyorsunuz. Kısa saça kimse bir şey yapamıyor."

Oldukça sinirli olduğu gözlenen oyuncunun o halleri ise takipçilerini güldürdü.

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Ezgi Mola, bir erkek bebek annesi olacak.