Ezgi Mola, photoshop kurbanı oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, kendisi hakkında yapılan komik bir photoshopu paylaştı.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si başarılı oyuncu Ezgi Mola, yıllar sonra ekrana döndü. Daha önce, genellikle komedi projelerinde izlediğimiz oyuncu, bu dizideki Safiye karakteriyle dramda da nasıl başarılı olduğunu gösterdi.

TAKİPÇİLERİ PHOTOSHOP YAPTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Ezgi Mola, komediyi de elden bırakmamaya kararlı. Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki ve setteki eğlenceli halleriyle hayranlarını güldürmeye devam ediyor. Oyuncunun mizahı ne kadar sevdiğini bilen hayranları da zaman zaman Ezgi Mola üzerinden espriler yapıyor.

JASON STATHAM HAYRANI

Ezgi Mola da birkaç yıldır dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ı çok beğendiğini söylüyordu. Jason Statham'ın fotoğraflarının altına Türkçe yorumlarla dolduran Ezgi Mola, sosyal medyada da büyük ilgi çektmişti. Artık Jason Statham'ın fotoğraflarını rahat bıraksa da kimse bu hayranlığı unutmadı.

Ezgi Mola, son olarak, photoshop kurbanı oldu. Safiye'nin Jason Statham'ı yargıladığı ve kıskandığı anlar, Ezgi Mola'yı da çok güldürdü.