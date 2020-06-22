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    Ezgi Mola, tektaşı taktı

    Ezgi Mola, bir süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 06:47
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    Ezgi Mola, tektaşı taktı

    Instagram’da yayınlanan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın ‘Mücbir Sebepler’ programına katılan Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görüldü.

    YÜZÜĞÜ GÖSTERDİ

    Sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı.

    "DENK GELMEDİ"

    Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” dedi.

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