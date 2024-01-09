Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan küstü. Küslük sebebini açıklamayan eski dostlarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

ensonhaber.com

Yıllardır öz kardeş gibi takılan iki ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostlukları bitti.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili bir anda küstü.

Ani küslük

Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan eski dostların ani küslüğü, hayranları tarafından merak edildi.

Biten dostluklarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan ünlü isimler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada bir kullanıcıdan, Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Doğuma gitmedi

Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortaya atıldı.

Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

İkilinin arasının, Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı ile birlikteliğe başladığından beri limoni olduğu iddialar arasında.