Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı bebekleri için cinsiyet partisi verdi.

ensonhaber.com

'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Mola ile 38 yaşındaki işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.

Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu. Ezgi Mola; evlendikten 17 gün sonra, 25 Mayıs'ta hamile olduğunu söylemişti.

Enis Arıkan'dan sürpriz parti

Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi.

''Jr. Mustafa geliyor''

Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.