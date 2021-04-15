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    Ezgi Mola vegan oldu

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola, artık vegan olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:45
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    Ezgi Mola vegan oldu

    Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola, beslenme şeklini değiştirdi.

    Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan başarılı oyuncu, hayatındaki değişimleri anlattı.

    "NE GÜZEL UYANDIM BE"

    6 gündür vegan beslendiğini söyleyen Mola, "Ne güzel uyandım be. Benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum.” dedi.

    Ezgi Mola vegan oldu #1

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