Ezgi Mola yemek yerken oğlunun kafasına peçete serdi: Kırıntı gelmesin... Bir restoranda yemek yerken kucağında duran oğlunun başına peçete koyan Mola, bu anları "Kuzumun kafasına yağ ve kırıntı gelmesin" notu ile paylaştı.

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ensonhaber.com

Oyuncu Ezgi Mola, şu sıralar annelik serüveni ile gündeme geliyor.

2023’ün Mayıs ayında Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Mola, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıkladı.

Aynı yılın Kasım ayında ise çift, Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Miami’de dünyaya gelen oğlu ile vakit geçiren Ezgi Mola, annelik sürecine alışmaya çalışıyor.

Oğlunun kafasına peçete serdi

Sık sık bu konuya dair paylaşımlar yapan Mola’nın son yayınladığı video güldürdü.

Bir restoranda yemek yiyen Mola, kucağındaki oğlunun kafasına peçete serdi.

Ezgi Mola bu hareketine, "Kuzumun kafasına yağ ve kırıntı gelmesin” yorumunu yaptı.

Oyuncunun o paylaşımına ise “Ana gibi ana” yorumları geldi.