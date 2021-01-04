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    Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a sürpriz

    Oyuncu Ezgi Mola, 38 yaşına basan yakın arkadaşı ve meslektaşı Enis Arıkan'ın doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 10:08
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    Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a sürpriz

    Oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, 38 yaşına bastı. Ezgi Mola, yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

    Ezgi Mola, Instagram gönderisine, "Mutlu yaşların olsun." notunu düştü.

    "HOŞ GELDİN YENİ YAŞIM"

    Aynı kareyi yayınlayan Arıkan, paylaşımına, "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı. Hoş geldin 30. İnternette yazılan yaşım gerçeği yansıtmıyodur." şeklinde esprili bir mesaj yazdı.

    Ezgi Mola dan Enis Arıkan a sürpriz #1

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