Ezgi Mola'dan hayranlarına kötü haber Geçtiğimiz aylarda anne olan ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola, oyunculukla alakalı verdiği yeni kararı açıkladı.

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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile hayatını birleştirdi.

Evlendikten sonra ilk çocuğu Can'ı kucağına alan Mola, ekranlardan ise uzak duruyor.

Zamanını Can'la geçiren Mola, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak oyunculukla alakalı verdiği kararı paylaştı.

"Uzun süre yokum"

26 yıldır ekranların sevilen ismi olan ünlü oyuncu Ezgi Mola alışveriş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Masumlar Apartmanı dizisindeki gösterdiği performansıyla hafızalara kazınan Mola, uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağını belirterek, "Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanlarım daha değerli" dedi.

Hayranlarını üzdü

Ünlü oyuncunun bu açıklamaları, hayranlarını bir süre daha ekranlarda göremeyecek olmanın üzüntüsüyle karşıladı.