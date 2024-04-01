Ezgi Mola'dan Mansur Yavaş paylaşım: "Daha gidecek çok yol var" İkinci kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın konuşması büyük beğeni aldı. Oyuncu Ezgi Mola da paylaşım yaparak AK Parti adayına göndermede bulundu.

ensonhaber.com

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını 10 puan artırdı.

Mansur Yavaş'ın konuşması da büyük beğeni aldı.

Sosyal medyada 'birleştirici bir konuşma helal' yorumları alan Mansur Yavaş'a bir yorum da Ezgi Mola'dan geldi.

Ezgi Mola, paylaşımında Yavaş'ı tebrik ederken Turgut Altınok'a da göndermede bulundu.

"Daha gidecek çok yol var"

"Bu bir maç değil kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı." diyen Mola, devamında "Daha gidecek çok yol var, yemeden, yedirmeden halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın. Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela." dedi.