Ezgi Mola'dan tepki çeken paylaşım: Oh oh dökün taşlarınızı

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Dizi sektörü karıştı.

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncularını barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

"OH OH DÖKÜN TAŞLARINIZI"

Barım ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oh oh dökün taşlarınızı" ifadesine yer verdi.

İLGİLİ HABER Ümit Erdim, Ayşe Barım iddiasıyla ilgili paylaşım yaptı

TEPKİ ÇEKTİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı, gündemdeki sektör krizine gönderme olarak değerlendirdikleri Mola'nın paylaşımına tepki gösterdi.