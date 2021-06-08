Ezgi Mola'nın dosyası 'basit yargılama usulü'nden görülecek

Cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberine göre, Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Mola hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

"BASİT YARGILAMA USULÜ"

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava, belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlarda uygulanan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden görülen 'basit yargılama usulü' ile yapılacak. Mahkeme, Ezgi Mola’dan 15 gün içinde dilekçeyle savunmasını isteyecek ve davayı dosya üzerinden karara bağlayacak.