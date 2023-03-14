Ezgi Mola'nın Kahramanmaraşlı misafiri geldi

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ı etkiledi.

Yıkıcı depremlerin ardından oyuncu Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan ailesini kaybeden bir köpeği sahiplendi.

Depremzede köpeği evinde misafir eden Ezgi Mola, şunları söyledi:

"Geri vereceğim"

"Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi bana. Sahiplerinden bana emanet.
Çipinden ulaştık sahiplerine. Kendilerini topladıktan sonra geri vereceğim. Biraz böbreklerinde sorun var ama iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum"

Ezgi Mola'nın Kahramanmaraşlı misafiri geldi
Ezgi Mola'nın Kahramanmaraşlı misafiri geldi
Ezgi Mola'nın Kahramanmaraşlı misafiri geldi