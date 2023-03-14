Ezgi Mola'nın Kahramanmaraşlı misafiri geldi

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ı etkiledi.

Yıkıcı depremlerin ardından oyuncu Ezgi Mola, enkazdan kurtarılan ailesini kaybeden bir köpeği sahiplendi.

Depremzede köpeği evinde misafir eden Ezgi Mola, şunları söyledi:

"Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi bana. Sahiplerinden bana emanet.

Çipinden ulaştık sahiplerine. Kendilerini topladıktan sonra geri vereceğim. Biraz böbreklerinde sorun var ama iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum"