Ezgi Mola'nın oğlu Can'la yaptığı filtreli paylaşımlar güldürdü Yeni anne olan Ezgi Mola, oğlu Can'la denediği birbirinden komik filtrelerle TikTok kullanıcılarıyla dalga geçti.

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Haber Merkezi

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti.

Doğduğu günden beri oğlu Can'ın yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla güldürdü.

CAN BEBEK ŞAŞIRDI

Oğlu Can ile kendisine uyguladığı birbirinden komik filtrelerle vidolar yayınlayan Mola, takipçilerini güldürdü. TikTok kullanıcılarıyla da dalga geçen ünlü oyuncu, kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

Mola, oğlu Can'ın şaşkın bakışlarını paylaşınca gündem oldu.