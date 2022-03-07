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    Ezgi Mola'nın yeni imajı

    Saçlarını kısacık kestiren Ezgi Mola, yeni imajıyla 25 yıl önceki haline benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 09:38
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    Ezgi Mola'nın yeni imajı

    Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi.

    Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

    "ŞAKA SEVMEM"

    Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem." dedi.

    Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.

    Ezgi Mola nın yeni imajı #1

    Ezgi Mola nın yeni imajı #2


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