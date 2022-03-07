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Ezgi Mola'nın yeni imajı
Saçlarını kısacık kestiren Ezgi Mola, yeni imajıyla 25 yıl önceki haline benzetildi.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 09:08
- Güncelleme : 07.03.2022 - 09:38
Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi.
Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.
"ŞAKA SEVMEM"
Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem." dedi.
Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.