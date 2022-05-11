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    Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheli için istenen ceza belli oldu

    Oyuncu Ezgi Mola'nın kendisini takip edip tehdit ve tacize maruz bırakan kişiden şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.
    • 11.05.2022 - 18:08
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    Ezgi Mola'yı taciz eden şüpheli için istenen ceza belli oldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola'nın emniyete yaptığı şikayete göre 2015 yılında bir firmanın reklam çekimlerinde şüpheli Kemal K.'nin reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, şüpheliyle hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı.

    Cinsel tacizde bulunan mesajlar gönderdi

    21 Aralık 2020 tarihinde şüphelinin Ezgi Mola'yı takip ettiği, şüphelinin "Seninle konuşmam lazım. Seni görmem lazım" deyip parmağını sallayarak "İşimi yapmama engel oluyorsun. Seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.

    Ezgi Mola, şüpheli Kemal K.'nin kendisine Instagram üzerinden de 2020 yılından bu yana rahatsız edici mesajlar göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

    Suçlamaları reddetti

    DHA'nın haberine göre, şüpheli Kemal K.'nin ifadesinde Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, Mola'nın korkup kaçmak istediği ve kendisini yanlış anladığını, Instagram hesabının ve mesajların ise kendisine ait olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği belirtildi.

    Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

    İddianamede, şüpheli Kemal K.'nin Ezgi Mola'ya mesaj göndererek "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum. Birtanesin sen, hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. İnan boğulduk artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Daha önce de mesaj atmıştım görmediniz sanırım. Çok özledim seni. Yanında olmayı istiyorum artık" şeklinde mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu belirtildi.

    8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi

    İddianamede mesaj dökümlerine göre ve dolaylı ikrarı dikkate alınarak şüpheli Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

    Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Ezgi Mola yı taciz eden şüpheli için istenen ceza belli oldu #1

     


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