Ezgi Şenler, Buray'ın evinden paylaşım yaptı Oyuncu Ezgi Şenler, son olarak sevgilisi Buray'ın evinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

ensonhaber.com Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi ve Aslı Tandoğan ile başrollerini paylaştığı Üvey Anne dizisinde Nisan karakterine hayat veren Ezgi Şenler, popçu Buray’la aşk yaşıyor. Birlikte görüntü vermekten çekinen çiftten Ezgi Şenler, ınstagram sayfasındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. "Sağlıklı olduğunu söylüyor'' Sevgilisi Buray'ın evinden paylaşım yapan Şenler, sevgilisinin kendisi için hazırladığı paylaşıp ''Şu yeşil şeyin içine ne koydu bilmiyorum ama yiyeceğiz artık açız. Sağlıklı olduğunu söylüyor'.' notunu düştü.