Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı?

“Çatı Katı Aşk” dizisinde başrol oynayan genç oyuncu Ezgi Şenler, performansı ile seyircinin beğenisini kazandı. Rol aldığı diziden ayrıldığı öne sürülen Ezgi Şenler kimdir?

Temmuz ayından bu yana yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi'nde Ayşen Yılmaz karakteri ile başrol oynayan Ezgi Şenler, diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir.

EZGİ ŞENLER ÇATI KATI AŞK DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin bir süredir beklenenin altında reyting sıralamalarında bulunmasıyla dizide yeni kararlar alındığı iddia edildi. Ezgi Şenler'in kadroda olmayacağı yerine başka bir başrolün getirildiği söyleniyor. Başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile enerjilerinin uyuşmadığı konuşulan Ezgi Şenler'in dizi ile yolları ayırdığı öğrenildi.

EZGİ ŞENLER'İN YERİNE HANGİ İSİM GELECEK?

Dinin yapım şirketi Ezgi Şenler yerine yeni başrol olarak Selin Şekerci ile anlaşığı konuşuluyor. Şekerci'nin setten yaptığı paylaşıma Furkan Andıç'ın ''Çok ilginç şeyler olacak'' yorumunu yapması iddiaları güçlendirdi.