Ezgi Sertel: Cimri değil, tutumluyum

Ezgi Sertel, cimrilikle tutumluluğun farklı bir kavram olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, okul yıllarında hem çalışıp hem de okuduğunu para kazanmanın zor olduğunu söyledi. “Varlığı da gördüm yokluğu da o yüzden para harcamasını, neye ne kadar vermeniz gerektiğini bilirim” dedi.

"BAZI HARCAMALAR ANLAMSIZ GELİYOR"

Cimrilikle tutumluluğun farklı bir kavram olduğunu söyleyen sunucu, “Okul yıllarında hem çalışıp hem de okudum, o yüzden tutumluyum.

"HESAPLI KİTAPLIYIM"

Ben ikiz annesi olarak hesaplı kitaplı biriyim. Ne kadar harcamam gerektiğini her zaman bildim. Bir çantaya dünya kadar para vermenin her zaman anlamsız olduğunu savundum” şeklinde konuştu.