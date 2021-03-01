Euro
8.9435
-0.29%
Dolar
7.3997
-0.34%
Altın
416.25
0.96%
Borsa
1.471
0%
Bitcoin
345.012
0.59%
EXEN Coin
16.95
2.35%
2ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 2 C

    Ezgi Sertel: Cimri değil, tutumluyum

    Ezgi Sertel, cimrilikle tutumluluğun farklı bir kavram olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 07:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ezgi Sertel: Cimri değil, tutumluyum

    Ünlü sunucu Ezgi Sertel, okul yıllarında hem çalışıp hem de okuduğunu para kazanmanın zor olduğunu söyledi. “Varlığı da gördüm yokluğu da o yüzden para harcamasını, neye ne kadar vermeniz gerektiğini bilirim” dedi.

    "BAZI HARCAMALAR ANLAMSIZ GELİYOR"

    Cimrilikle tutumluluğun farklı bir kavram olduğunu söyleyen sunucu, “Okul yıllarında hem çalışıp hem de okudum, o yüzden tutumluyum.

    "HESAPLI KİTAPLIYIM"

    Ben ikiz annesi olarak hesaplı kitaplı biriyim. Ne kadar harcamam gerektiğini her zaman bildim. Bir çantaya dünya kadar para vermenin her zaman anlamsız olduğunu savundum” şeklinde konuştu.

    Ezgi Sertel: Cimri değil, tutumluyum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir