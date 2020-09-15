Ezgi Sertel, ikizleriyle gezdi

Sunucu Ezgi Sertel ve oyuncu Ozan Çobanoğlu, ikizleri Mert ve Tibet’i sahilde gezdirdi.

2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i yaklaşık sekiz ay önce kucaklarına aldı. Ünlü çift,, ikizleri Mert ve Tibet’i sahilde gezdirdi.

İKİZLER SAHİLDE

Sertel, bebek arabasını sürdüğü anların fotoğrafını “Bebeklerimle sahile indik bugün” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.