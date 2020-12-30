Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, hamile olduğunu duyurdu.

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.

O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten, güzel haber geldi. Ezo Sunal, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

"YENİ YILA BÖYLE GİRİYORUZ"

Bebeği 30 haftalık olan Sunal, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü: "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun... #2021 #30weekspregnant"

"BİR TORUN DAHA GELİYOR"

Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll !!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." notuyla paylaştı.