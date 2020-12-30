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    Ezo Sunal hamile

    Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, hamile olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 08:12
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:22
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    Ezo Sunal hamile

    Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.

    O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten, güzel haber geldi. Ezo Sunal, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

    "YENİ YILA BÖYLE GİRİYORUZ"

    Bebeği 30 haftalık olan Sunal, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü: "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun... #2021 #30weekspregnant"

    "BİR TORUN DAHA GELİYOR"

    Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll !!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." notuyla paylaştı.

    Ezo Sunal hamile #1

    Ezo Sunal hamile #2

    Ezo Sunal hamile #3

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