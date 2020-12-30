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Ezo Sunal hamile
Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, hamile olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 08:12
- Güncelleme : 30.12.2020 - 09:22
Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.
O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten, güzel haber geldi. Ezo Sunal, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.
"YENİ YILA BÖYLE GİRİYORUZ"
Bebeği 30 haftalık olan Sunal, yayınladığı fotoğraflarına şu notu düştü: "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun... #2021 #30weekspregnant"
"BİR TORUN DAHA GELİYOR"
Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll !!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." notuyla paylaştı.