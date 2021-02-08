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    Ezo Sunal'dan hamilelik pozu

    Müzisyen Ömer Öztüyen ile ilk bebeklerini bekleyen Ezo Sunal, hamileliğinde 36. haftaya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 12:14
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    Ezo Sunal'dan hamilelik pozu

    Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

    CİNSİYETİNİ GİZLİYOR

    Hamileliğinde 36. haftaya girdiğini belirten 37 yaşındaki Ezo Sunal'ın paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Sunal, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

    Ezo Sunal dan hamilelik pozu #1

    Ezo Sunal dan hamilelik pozu #2

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