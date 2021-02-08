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Ezo Sunal'dan hamilelik pozu
Müzisyen Ömer Öztüyen ile ilk bebeklerini bekleyen Ezo Sunal, hamileliğinde 36. haftaya girdi.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 12:10
- Güncelleme : 08.02.2021 - 12:14
Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.
CİNSİYETİNİ GİZLİYOR
Hamileliğinde 36. haftaya girdiğini belirten 37 yaşındaki Ezo Sunal'ın paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Sunal, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.