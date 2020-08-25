Fadik Sevin Atasoy, annesiyle tatilde

Fadik Sevin Atasoy, yeni sezon öncesi annesi Emel Göksu ile tatile çıktı.

Tek kişilik müzikali ‘Muse Bir Esin Perisi’ndeki performansıyla, mayıs ayında gerçekleşecek Brighton Festivali’ndeki Newcomer Awards’ta, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterilen Fadik Sevin Atasoy, karantina sonrası tatile çıktı.

"ÇOCUKLAR GİBİ"

Tatil için Ayvalık'ı tercih eden Atasoy, annesi Emel Göksu ile salıncakta verdiği pozu; takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, paylaşımına "Çocuklar gibi" notunu düştü.