Fadik Sevin Atasoy: İnsanları şizofren ettim

Atv dizisi Kardeşlerim'de oynayan Fadik Sevin Atasoy, diziyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Usta oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yeni dizisi Kardeşlerim'le ekranlara geri döndü.

Dizide "Şengül" karakterini canlandıran Atasoy, önceki gün bir festivalde görüntülendi. Ünlü oyuncu, dizideki rolü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Çok gri bir karakteri oynuyorum"

Dizide canlandırdığı Şengül karakterinin izleyiciyi şaşırttığını söyleyen güzel oyuncu, "Bu kadın, iyi mi, kötü mü? İnsanlar benim yüzümden şizofren oldu. Çok gri bir karakteri oynuyorum." dedi.