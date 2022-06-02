Fadik Sevin Atasoy: Oyunculuk zor

Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmasını değerlendirdi.

Yıllardır Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Rol aldığı dizinin sezon finaline girmesiyle Broadway'da oynayacağı tek kişilik oyunun provaları için Amerika'ya gideceğini söyleyen oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

Amerika'da oyunculuk

Atasoy, bir yandan kariyerini devam ettirdiği Amerika ile Türkiye'deki oyunculuk sektörü hakkında konuşup "Orada bir endüstri ve oturmuş belli kurallar var. Oyunculuk her yerde aynı ve zor. Orada bir filme başlayacağım zaman varolan alerjilerime kadar her şey soruluyor, doktor kontrolünden geçirilyorsun. Benim için oradaki oyunculuk süreci zor geçmedi, ha burada işini yapmışsın ha orada yapmışsın" açıklamasında bulundu.

"Seyircinin kararı"

Atasoy, son dönemde sanal dünyanın ünlü isimleri ve fenomenlerin oyunculuk yapmasını ise şöyle değerlendirdi: "Bu seyicinin takdiri, onun kararını ben veremem, okullu olmak bir oyuncu olarak insana özgüven veriyor. Sen sete girdiğin zaman işinin ehli olduğun duygusunu sana veriyor. Herkes doktor olabilirse herkes de oyuncu olsun."



