Fahriye Evcen: Annelik çok heyecanlı

Zamanının büyük bölümünü oğlu ile birlikte geçirdiğini söyleyen Fahriye Evcen, anneliği anlattı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, dün oğlu Karan ile birlikte Levent'te görüntülendi.

Pandemi sebebiyle çok fazla dışarıya çıkmadığını belirten Evcen, uzun süre sonra ofise toplantıya geldiğini ifade etti.

"PROJELER VAR"

Oyunculuk yapmayı özlediğini dile getiren Evcen, "Televizyon için bir şey söyleyemiyorum ama konuştuğumuz, hazırladığımız projeler var. Yakın zamanda haberiniz olur" dedi.

"İKİ YAŞINA GELDİ"

Ünlü oyuncu, "Karan büyürken neler hissettiriyor?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Karan, neredeyse iki yaşına geldi. Gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan. Çok güzel şeyler hissettiriyor."



