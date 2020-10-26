Fahriye Evcen: Bakıcı yok

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'a tek aşına baktığını söyledi.

İki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam oğulları Karan ile Akat'lardaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"İDARE EDİYORUZ"

Evcen çıkışta “Burak setten çıkmıştı, akşam yemeği yiyelim dedik” dedi. Oyuncu, “Karan’a bakıcı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine “Şu an hiçbir bakıcı yok” derken, Burak Özçivit de “Böyle idare ediyoruz” diye konuştu.

"KARAN'IN BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUM"

Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, çalışmaya ne zaman başlayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Çok özledim ama tabii Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Görüştüğümüz şeyler de var, zamanla belli olacak.”

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları " Bizimkisi bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı.