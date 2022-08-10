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    Fahriye Evcen: Bizi rahat bırakın

    Evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 16:01
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    Fahriye Evcen: Bizi rahat bırakın

    5 yıldır evli olan iki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evliliklerinde sorunlar çıktığı ve boşanacakları iddia edilmişti.

    Burak Özçivit, bugün evlilikleriyle ilgili çıkan iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi.

    "Saçmalamayın"

    Eşi Fahriye Evcen'le fotoğrafını paylaşan Özçivit, "Artık saçmalamayın. Bizi rahat bırakın." yazdı.

    2 bebeğine hamile olan Fahriye Evcen de eşi Burak Özçivit'in paylaşımını sayfasından yayınladı.

    Fahriye Evcen: Bizi rahat bırakın #1


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